Число желающих инвестировать в Карабах компаний из ЕС растет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Число желающих инвестировать в Карабах компаний из ЕС растет.

Об этом сказала во вторник на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку руководитель группы бизнес-форума Богдана Эфе, передает Trend.

По ее словам, согласно исследованию ЕС делового климата Азербайджана за 2021 год, более половины европейских предприятий (54 процента) сообщили о своей заинтересованности в возможных инвестициях в Карабах и Восточный Зангезур.

"В то же время 40 процентов компаний из ЕС готовы расширить свой бизнес за счет Карабаха и Восточного Зангезура", - сказала Эфе.

Альтернативная энергетика, "зеленые" проекты и транспортная инфраструктура являются одними из наиболее привлекательных направлений для инвестиций в экономические регионы Карабах и Восточный Зангезур, и о них упомянули более 30 процентов респондентов, отметила она.

Эфе добавила, что сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность были названы четвертью европейских компаний приоритетными направлениями.

По ее словам, поэтому они могут рассматриваться в качестве приоритетного направления для инвестиций в эти регионы.