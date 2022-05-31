Милли Меджлис обсуждает исполнение госбюджета Азербайджана-2021

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 31 мая обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год".

Как передает во вторник Trend, с законопроектом депутатов знакомит председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Отметим, что доходы госбюджета на 2021 год составляют 26 396,3 миллиона манатов, что на 3,8 процента (969,3 миллиона манатов) больше утвержденного прогноза. В прошлом году расходы госбюджета составили 27 422,4 миллиона манатов, что на 3,9 процента меньше прогнозного показателя (1 120,6 миллиона манатов). Соответственно, дефицит госбюджета составляет 1026,1 миллиона манатов, что на 67,1 процента меньше утвержденного прогноза.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)