Банк Республика открыл новый филиал в современном концепте в городе Нахчыван!

Банк Республика, входящий в пятерку крупнейших банков страны по размеру активов и отмечающий в этом году свое 30-летие, открыл новый филиал в городе Нахчыван.

Присутствовавшие на открытии члены правления Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. В филиале, оснащенном новейшими банковскими технологиями, были учтены все аспекты для удобства клиентов.

Присутствовавшие на церемонии открытия члены руководства Управления Центрального банка Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, представители общественности и предприниматели отметили, что открытие в Нахчыване филиала Банка Республика, входящего в пятерку крупнейших банков страны, имеет важное значение для поддержки предпринимательства, развития реального сектора, особенно сельского хозяйства, а также для создания новых рабочих мест.

Новый филиал будет функционировать по адресу: город Нахчыван, проспект Гейдара Алиева, дом 37-3.

Банк Республика, ежегодно расширяя сеть обслуживания, в настоящее время насчитывает 28 филиалов и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со своей стратегией расширения филиальной сети, Банк ближайшее время планирует открытие еще нескольких центров обслуживания.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.