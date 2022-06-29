Визит Президента Азербайджана в Узбекистан - новая веха в развитии отношений двух стран - Танзила Нарбаева

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан открыл новую веху в развитии отношений двух стран.

Об этом сказала в среду председатель Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана Танзила Нарбаева на азербайджано-узбекском бизнес-форуме женщин-предпринимателей, передает Trend.

"Мы считаем визит Президента Азербайджана в Узбекистан прорывным и прогрессивным. Он открыл новую веху в развитии стратегических отношений между нашими странами. В результате визита были подписаны документы между предпринимателями наших стран на сумму, превышающую 500 миллионов долларов", - сказала Нарбаева.

По ее словам, отношения Азербайджана и Узбекистана в будущем станут более интенсивными, и важную роль в этом сыграют женщины.