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В Азербайджане принимаются меры по увеличению популяции редких видов рыб - минэкологии

Экономика Материалы 29 июня 2022 12:27
В Азербайджане принимаются меры по увеличению популяции редких видов рыб - минэкологии

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - В Азербайджане принимаются меры по увеличению популяции редких видов рыб.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал в среду начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев в ходе визита представителей дипломатического корпуса и членов международных организаций в Зангилан.

По его словам, сегодня три тысячи мальков ручьевой форели были выпущены в реку Хакари в Зангиланском районе в рамках реализации программы по увеличению популяции рыб в Азербайджане.

Он добавил, что ручьевая форель включена в Красную книгу и увеличение ее популяции крайне важно.

Алиев также сообщил, что мальки ручьевой форели хорошо приспосабливаются к местной воде.

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