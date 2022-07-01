Теймур Мусаев назвал число субъектов бизнеса, действующих в сфере частной медицины Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в сфере частной медицины Азербайджана действуют около 1400 субъектов бизнеса.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая на общественных обсуждениях на тему "Перспективные возможности в медицинском бизнесе".

Министр отметил, что здравоохранение и экономика неразрывно связаны между собой.

По его словам, здоровое население является предпосылкой для устойчивого развития и сильной макроэкономики.

«В то же время сильная экономика нужна для формирования финансовых ресурсов, необходимых для развития системы здравоохранения.

Я сам долгое время работал в секторе частной медицины и стал свидетелем того, как быстро происходят изменения и подвижки в этой сфере. В результате в настоящее время в секторе частной медицины Азербайджана действуют около 1 400 бизнес-субъектов. Рост числа частных медицинских учреждений, субъектов, занимающихся частной медицинской практикой, стал возможным благодаря государственной поддержке сферы предпринимательства.

Пандемия COVID-19 создала проблемы для системы здравоохранения в странах мира, в то время как спрос на медицинские услуги вырос беспрецедентным образом. Частный сектор взял на себя часть растущей нагрузки на систему здравоохранения. Из этого можно сделать вывод, что частный сектор должен интегрироваться в систему общественного здравоохранения по различным направлениям, будь то финансирование, оказание услуг, развитие нормативно-правовой базы, информационные технологии и другие вопросы», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)