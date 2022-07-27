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Поддержка детского футбола от Yelo Bank (ФОТО)

Экономика Материалы 27 июля 2022 10:56 (UTC +04:00)
Поддержка детского футбола от Yelo Bank (ФОТО)

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В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank продолжает реализацию инициативных проектов. На этот раз Банк поддержал мероприятие по развитию детского футбола.

В рамках мероприятия реконструированные футбольное, баскетбольное и волейбольное поля были переданы в пользование учащимся средней школы №262 поселка Тюркан. На мероприятии, в котором приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева и Посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане, обсуждалась важность каждой инициативы, которая служит повышению интереса детей к образованию и спорту. Затем школьникам были подарены футбольные формы Yelo. В завершении между детьми состоялась товарищеская игра на полностью обновленной открытой футбольной площадке.

Следует отметить, что ранее Yelo Bank поддержал школьников Джоджуг Марджанлы, Агдаша и Гянджи в рамках проекта «Развитие спорта в сельской местности». До конца года планируется реализация данного проекта и в других регионах.

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Поддержка детского футбола от Yelo Bank (ФОТО)
Поддержка детского футбола от Yelo Bank (ФОТО)
Поддержка детского футбола от Yelo Bank (ФОТО)
Поддержка детского футбола от Yelo Bank (ФОТО)
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