Поддержка детского футбола от Yelo Bank (ФОТО)

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank продолжает реализацию инициативных проектов. На этот раз Банк поддержал мероприятие по развитию детского футбола.

В рамках мероприятия реконструированные футбольное, баскетбольное и волейбольное поля были переданы в пользование учащимся средней школы №262 поселка Тюркан. На мероприятии, в котором приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева и Посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане, обсуждалась важность каждой инициативы, которая служит повышению интереса детей к образованию и спорту. Затем школьникам были подарены футбольные формы Yelo. В завершении между детьми состоялась товарищеская игра на полностью обновленной открытой футбольной площадке.

Следует отметить, что ранее Yelo Bank поддержал школьников Джоджуг Марджанлы, Агдаша и Гянджи в рамках проекта «Развитие спорта в сельской местности». До конца года планируется реализация данного проекта и в других регионах.



Есть дополнительные вопросы о банковских услугах, в том числе платеж по кредиту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!