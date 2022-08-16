Мир на пороге продовольственного кризиса - Азербайджан готов к любому сценарию

БАКУ /Trend/ - Глобальная инфляция внутренних цен на продукты питания остается высокой. Данные с марта по июнь 2022 года показывают высокую инфляцию почти во всех странах с низким и средним уровнем доходов. В 93,8 процента стран с низким уровнем дохода, в 89,1 процента стран с уровнем дохода ниже среднего и в 89 процентах стран с уровнем дохода выше среднего уровень инфляции превышает 5 процентов, причем во многих случаях инфляция выражается двузначными числами. Доля стран с высоким уровнем доходов и высокой инфляцией также резко увеличилась: примерно в 78,6 процента стран наблюдается высокая инфляция цен на продукты питания. Наиболее пострадавшие страны находятся в Африке, Северной Америке, Латинской Америке, Южной Азии, Европе и Центральной Азии. В реальном выражении инфляция цен на продовольствие превысила общую инфляцию в 78,7 процента из 160 стран.

Потрясения, вызванные ситуацией в Украине, пандемией COVID-19 и климатом, начали давить на хрупкую цепочку поставок продовольствия, поднимая эту проблему на первое место в геополитической повестке дня. Необходимо искать новые пути для обеспечения продовольственной безопасности. Этот также повлечет за собой переход от зависимости к диверсификации и от глобализации к регионализации.

Подорожание продуктов питания на глобальном уровне также не обходит стороной Азербайджан, так как на сегодня в стране еще не 100-процентное самообеспечение продовольственными продуктами. Тем не менее, для достижения этой цели в Азербайджане принимаются последовательные меры и результаты этой деятельности можно увидеть в цифрах. Так, сегодня страна обеспечивает себя мясной продукцией на 90 процентов, мясом птицы – на 80 процентов, молоком и молочной продукцией – на 85 процентов.

Самые последние данные по производству сельхозпродукции в стране дают основания сказать, что в ближайшие годы уровень продовольственной самообеспеченности еще больше повысится.

В январе-июле 2022 года стоимость всей сельскохозяйственной продукции в фактических ценах составила 6,391 миллиарда манатов, из которых на животноводство приходится 2,912 миллиарда манатов, а на продукцию растениеводства – 3,480 миллиарда манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 3,1 процента, в том числе продукции животноводства - на 2,7 процента, продукции овощеводства - на 3,4 процента.

Среди мер в целях обеспечения продовольственной безопасности стоит особо отметить указ, подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 июля 2022 года «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей». В соответствии с указом на начальном этапе в качестве пилотного проекта на продовольственное зерно, произведенное лицами, взявшими на себя обязательства по производству продовольственной пшеницы в хозяйствах с применением современных оросительных систем и сдавших его в Государственное агентство резервов Азербайджана и на мукомольные предприятия в соответствии с контрактом, заключенным с министерством сельского хозяйства, начиная с 2023 года, будет применяться субсидия сроком на 5 лет. Кроме того, государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу будет определяться ежегодно до 1 августа 2022 года, а в последующие годы - ежегодно до 1 июля с учетом затрат на производство (себестоимости) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя.

Кроме того, Кабмин Азербайджана принял постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве". Это решение также стало важным и своевременным для защиты внутреннего рынка.

В основе задач в сфере обеспечения продовольственной безопасности лежат шесть базовых принципов, в частности, в сфере обеспечения основными продуктами питания, в том числе зерном.

Базовый принцип заключается в том, что в безопасности пищевых продуктов центр тяжести по основным продуктам в основном переносится на местное производство. Это - снижение себестоимости продукции, повышение ее количества и качества. Второй базовый принцип, вытекающий из первого, заключается в том, что правительство берет курс на субсидирование производства, а не импорта. Третий принцип - это либерализация цен на основные продукты питания, что является важным стимулом для предпринимателей. Также необходимо, во-первых, не допустить искусственного роста цен, а во-вторых, обеспечить маржу предпринимателей. Также будет усилена борьба с несправедливой конкуренцией. Принцип предоставления субсидий с учетом результатов направлен на повышение прозрачности в области субсидирования и стимулирования производства большего количества продукции.

Учитывая рост цен на продовольственные товары, в рамках внесения изменений в госбюджет на текущий год было выделено 193 миллиона манатов для создания резерва в сфере продовольственной безопасности.

Несомненно, освобожденные земли Азербайджана, которые имеют очень благоприятные природные условия для развития сельского хозяйства, также будет способствовать повышению уровня продовольственной самообеспеченности страны.

Эти территории исторически являлись лидерами в производстве качественной продукции зерноводства, хлопководства, животноводства, табаководства и виноградарства. В Агдамском и Физулинском районах выгодно выращивать хлопок, виноград, сахарную свеклу, кукурузу, так как земли там очень плодородные. Горные районы, то есть Кяльбаджар, Лачин и Губадлы, исторически считались зонами животноводства. В то же время на освобожденных от оккупации территориях есть условия для развития рыбоводства. С другой стороны, в этих районах можно выращивать овощи, бахчевые и кормовые культуры. Кроме того, на этих землях можно сажать сахарную свеклу и получать хороший урожай.

На данный момент наиболее остро стоит именно вопрос обеспечения зерном на глобальном уровне. В Азербайджане коэффициент самообеспечения зерном на начало 2022 года составлял 62 процента. Для того, чтобы значительно увеличить производство продовольственной пшеницы, в стране разработана специальная программа, применяются новые виды субсидий.

Продовольственная безопасность страны является неотъемлемой частью ее национальной безопасности. Улучшение снабжения населения продовольственными товарами является важным социально-экономическим вопросом, решение которого имеет особое значение для развития страны. Обеспечение продовольственной безопасности населения, являясь одним из основных направлений государственной политики, охватывает широкие общегосударственные, экономические, социальные, демографические и экологические вопросы. В результате принятых эффективных и своевременных мер, а также благодаря широкому развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях, Азербайджан, несомненно, за короткое время сделает большой прорыв в сфере продовольственной безопасности.

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