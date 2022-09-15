Международным институтам следует цифровизировать инструменты проведения исследований - ЦАРЭС

БАКУ /Trend/ - Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) содействует реализации программ развития экономик стран Центральной Азии и Южного Кавказа путем проведения соответствующих исследований.

Об этом сказал директор института ЦАРЭС Сайед Шакила Шах в ходе 6-го форума «Перекалибровка динамики роста для инклюзивной и устойчивой экономики», сообщает в четверг Trend.

По его словам, международным исследовательским институтам необходимо цифровизировать инструменты проведения исследований для оперативности получения и предоставления информации.

«Мы создали ряд новых программ в областях экономики, борьбы с COVID-19, а также по другим критически важным направлениям. Наши совместные усилия позволят вместе преодолеть стоящие перед нами вызовы», - сказал директор института.