Операции Халг Банка в новых терминалах!

БАКУ/Trend/ - Финансовые услуги Халг Банка для предпринимателей, физических и юридических лиц стали еще доступнее. Теперь клиенты банка могут при помощи одной из крупнейших сетей платежных терминалов eMANAT и онлайн-платформы EPUL осуществлять пополнение баланса карты, оплату кредита, а также пополнение банковского счета.

Проведение операций по пополнению баланса дебетовой карты или банковского счета, а также оплате кредита через терминалы eMANAT физическими лицами осуществляется без взимания комиссии.

С помощью этих терминалов предпринимателям доступны операции по пополнению баланса карты и текущего счета, а корпоративные клиенты могут внести средства на текущий счет.

Физические лица посредством онлайн-платформы EPUL смогут пополнить баланс карты и оплатить кредит, а предприниматели получают возможность увеличить остаток карты.

Следует отметить, что аналогичные услуги для клиентов Халг Банка предоставляются и в платежных терминалах MilliÖn и KorpON.

Реализация этих проектов позволила клиентам, не посещая филиал или офис Халг Банка, пополнять счет карты, оплачивать кредит или переводить средства на банковский счет.

На счета недавно запущенных новых карт Халг Банка - XalqKart PETROL и XalqKart CASHBACK – также можно внести средства наличными или онлайн посредством новых каналов eMANAT и EPUL.

Получить подробную информацию о банковских продуктах и новинках можно на официальных страницах Халг Банка в Facebook и Instagram, а также на сайте www.xalqbank.az или, позвонив по номеру 138.