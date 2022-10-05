Digital Bridge-2022 стал крупнейшей IТ-площадкой года, объединившей страны Центральной Азии (ФОТО)

Международный форум о цифровых технология и бизнесе Digital Bridge 2022 прошел в столице 28-29 сентября с участием Президента Казахстана К. Токаева, лидеров мировых компаний, лучших международных и отечественных экспертов сферы ІТ-инноваций и стал главным IT-событием этого года. Форум объединил на своей площадке почти 25 тысяч участников, 300 IT-компаний, 150 венчурных инвесторов и бизнес-ангелов, свыше 300 спикеров и 100 стартапов из 15 стран мира мира.

В этом году тема форума - «Центральная Евразия как новая технологическая платформа». Организаторами выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимат города Астана и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

“Наша страна намерена стать одним из крупнейших цифровых хабов Центральной Азии уже в ближайшее время. Мы будем развивать наш человеческий потенциал, взращивая и обучая IT-кадры в партнерстве с крупными технологическими компаниями. Символично, что в дни Digital Bridge стали известны результаты обновленного рейтинга ООН (UN Global E-Government Development Index): Казахстан занял 28-е место по развитию «электронного правительства», поднявшись на 1 строчку вверх! Это означает, что мы растём, несмотря на то что все страны взяли курс на цифровизацию. Говорят, чтобы оставаться на том же уровне - надо бежать как все, чтобы расти - необходимо бежать быстрее. Так вот, нам удается опережать в цифровом развитии более 130 стран и оставаться в 30-ке лучших”, - отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В форуме также приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шерзод Шерматов, замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмадов и замминистра цифрового развития Кыргызстана Индира Шаршенова.

Свыше 300 спикеров - крупные дипломаты, руководители ведущих международных компаний, эксперты с мировым именем и представители госорганов в рамках 45 панельных сессий Digital Bridge-2022 рассказали о современных тенденциях, наиболее важных проблемах в сфере ІТ-инноваций. Также рассмотрены такие темы как цифровая трансформация разных отраслей, искусственный интеллект, облачные сервисы, развитие GovTech, широкополосный доступ к Интернет, 5G, защита персональных данных, криптоиндустрия, цифровой майнинг, пространственные данные, технологии дистанционного зондирования земли, спутниковые технологии, блокчейн, цифровые валюты, роботизация, кибербезопасность, венчурные инвестиции и многое другое.

За два дня госорганы, крупные компании, международные технопарки и другие организации подписали 29 меморандумов и соглашений о сотрудничестве в сфере развития ІТ-инноваций. В частности, международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub подписал 11 меморандумов, в том числе соглашение между технопарками тюркских стран.

В выставке технопарков приняли участие 13 технопарков из Турции, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Палестина и Казахстан.

«Я считаю, что эта площадка является одной из лучших инициатив, которая объединяет страны Центральной Азии. Для глобального рынка наши страны очень маленькие, но сообща, как тюркоязычные страны, мы можем выйти на более высокий уровень», - сказал Чубак Темиров, директор Парка высоких технологий Кыргызстана.

Более 100 лучших проектов Центральной Азии в сфере Edtech, Healthtech, Agritech, Fintech презентованы на одной из главных зон Digital Bridge – Аллее Стартапов. Также около 500 вакансий от 20 местных и зарубежных IT-компаний были предложены на ярмарке ІТ-вакансий в сфере информационных технологии, data science, blockchain и др.

На выставке ІТ-школ 20 школ по подготовке IТ-кадров из разных регионов страны презентовали свои учебные заведения потенциальным студентам. Также на Digital Bridge первым десяти студентам были вручены ваучеры по обучению IТ-специальностям в рамках программы Tech Orda. Напомним, в прошлом году Astana Hub при поддержке МЦРИАП запустил программу Tech Orda, в рамках которой предоставляется финансирование для обучения квалифицированных специалистов в сфере IT в размере до 600 000 тенге за каждого студента.

В ходе форума также состоялся Demo Day совместной программы Astana Hub и Google for Startups - Silkway Accelerator, в рамках которого 14 стартапов-участников провели питчинг своих ІТ-проектов перед венчурными фондами, инвесторами и бизнес-ангелами.

Самым захватывающим событием форума стал конкурс Astana Hub Battle. В этом году на конкурс было подано более 250 заявок, из них 97 проектов из разных стран Центральной Азии были допущены к презентации на площадке Digital Bridge 2022. 10 из них прошли в финал и соревновались за денежные чеки на сумму $10 000 (1 место), $5 000 (2 место), $ 3 000 (3 место). Победителем признан стартап из Кыргызстана NBFIT - фитнес-сервис, помогающий женщинам заботиться о здоровье и восстановиться после родов. 2 место занял стартап Easy Tap — казахстанский онлайн-сервис для заказа работников с частичной занятостью в розничной торговле и гостиничном бизнесе. 3 место у стартапа Cibionyx — сервиса по созданию метавселенной удаленного труда для рабочих специальностей.

«Astana Hub Battle - для стартапов это прежде всего возможность быть услышанными, - пояснил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев. - Это мероприятие традиционно собирает огромную аудиторию. Кроме того, это возможность для инвесторов. В форуме участвовали около 150 активных венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. Поэтому я уверен, что форум даст и инвесторам, и стартаперам те возможности, за которыми они сюда пришли».

Одним из главных новшеств форума стал киберспортивный турнир Alaman Digital Bridge с призовым фондом в 2 млн тенге. Победителем турнира стала команда из Кыргызстана под названием «Wet Killers».

Генеральный спонсор форума – Kaspi.kz. Спонсоры и партнеры - Казахтелеком, Freedom bank, Tengizchevroil, My Car, Tech culture, Huawei, G42, Halyk Bank, Prime source, Glovo, SF, Leica, BI Group, OneWeb, Citix, Global nomads.