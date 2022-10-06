«PASHA Life» и «IRS Publishing House» на 8-ой Бакинской Международной Книжной Выставке (ФОТО)

На 8-ой Бакинской Международной Книжной Выставке «Baku International Book Fair 2022», организованной в Бакинском Экспо Центре 5-9 октября, «PASHA Life» и «IRS Publishing House» представляют книги, изданные в рамках совместного сотрудничества.

По настоящее время в результате совместной деятельности «PASHA Life» и «IRS Publishing House» были изданы 13 книг. Это вышедшие в свет «Сны старой крепости», «Гобустан – книга тысячилетий», «Волшебные сказки Тебриза», «Карабах - Древний и прекрасный», «Зачарованный город», «Бакинская симфония», «Каменные стражи», «Карабах – Путь через века», «Гянджа - град Низами», «Шеки – Магия красоты», «Салам, Азербайджан», «Чёрная книга Карабаха» и «Карабах – Путями победы».

Следует отметить, что в книжной ярмарке «Бакинская международная книжная ярмарка 2022» принимают участие около 150 издательских и полиграфических компаний из разных стран. Кроме того, во время выставки пройдут различные презентации новых книг, семинары, автограф-сессии, перформансы, и поэтические сессии.

Поддержка производства высококачественной полиграфической продукции в целях представления нашей страны на международном уровне занимает важную роль в деятельности компании «PASHA Life». Компания уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности и гордится участием в такого рода мероприятиях, а также своим вкладом в продвижение культуры чтения в обществе.

Подробнее о выставке здесь.