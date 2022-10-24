Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App

Отличные новости для клиентов Yelo Bank-а! Visa Direct, международный сервис денежных переводов, теперь работает в мобильном приложении Yelo. После этого возможен перевод денег более чем в 200 зарубежных стран с переводом с карты на карту в приложении.



Как работает функционал Visa Direct? Клиенты, зарегистрированные в мобильном приложении Yelo, должны ввести 16 цифр иностранной банковской карты, на которую они хотят перевести деньги, и информацию о держателе карты. Услуга достаточно проста и безопасна, ею можно воспользоваться в любое время суток. Средства немедленно зачисляются на счет другой стороны. Обратите внимание, что воспользоваться услугой Visa Direct могут только держатели карт Yelo Visa. Для ознакомления с тарифами: https://bit.ly/yltrfr



Наряду с этим нововведением, приложение Yelo позволяет выполнять ряд других банковских услуг онлайн. В этом мобильном приложении вы можете заказывать кредиты и карты полностью онлайн, совершать переводы с карты на карту, а также с мобильного номера, следить за своими расходами и доходами и получать возврат НДС. Кроме того, в меню «Кэшбэк» есть возможность отслеживать заработанный по карте Yelo кэшбэк, обналичивать его и быть в курсе активных предложений. Cкачать мобильное приложение Yelo можно тут: https://bit.ly/ylmbltb



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