В Азербайджане ведется работа в связи с сегментом добровольных пенсионных накоплений - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа в связи с сегментом добровольных пенсионных накоплений. Этот проект реализуется совместно с Европейским союзом, и в настоящее время обсуждаются нормативно-правовые акты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

По его словам, добровольное пенсионное обеспечение не заменяет обязательное пенсионное обеспечение, а является дополнением к нему.

Министр добавил, что в этом году впервые был подготовлен консолидированный аудиторский отчет Госфонда соцзащиты и Агентства занятости.

«Этот отчет подготовлен ведущими аудиторами. Такие отчеты будут подготавливаться и публиковаться каждый год», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)