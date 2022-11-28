В Агентстве инноваций и цифрового развития состоялась презентация «Портала открытых данных» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня при организации Агентства инноваций и цифрового развития состоялась публичная презентация обновленной версии «Портала открытых данных».

«Портал открытых данных» представляет собой систему, в которой открытые данные, формируемые государственными органами и другими структурами, представлены в человеко-машинном и цифровом форматах. Обновленная версия Портала содержит открытые данные нескольких государственных структур о более 500 услугах, по более чем 20 категориям.

Портал собирает доступные в стране открытые данные на единой платформе и осуществляет их предоставление в различных форматах. Техническую разработку проекта осуществляло ООО AzİnTelecom, функционирующее при RİNN.

Обновленная версия портала имеет ряд преимуществ. С применением новейших технологий в новой версии построена более стабильная архитектура, удобство пользователя обеспечено новым дизайном, а данные представлены как в человекочитаемых (JSON, XML, CSV, XLS, DOC, PDF), так и в машиночитаемые форматах. В то же время, доступные на Портале категории, были обогащены, функция добавления новых услуг упрощена, для пользователей добавлена расширенная возможность поиска.

«Портал открытых данных» внесет положительный вклад в повышение взаимодействия и прозрачности между государственными учреждениями и гражданами.

Игроки инновационной экосистемы смогут создавать новые продукты и услуги на основе данных Портала. В то же время, сотрудники научно-исследовательских центров с помощью открытых государственных данных, отраженных на этом Портале, смогут более качественно организовать свою аналитическую и исследовательскую работу.

Рашад Халиков — временно исполняющий обязанности заместителя председателя Агентства инноваций и цифрового развития, в ходе презентации сообщил, что разработка «Портала открытых данных» является одним из важнейших шагов, предпринятых в сфере цифрового развития в стране.

Следует отметить, что в презентации Портала, наряду с представителями государственных структур и частного сектора, также приняли участие активные представители стартап-экосистемы.