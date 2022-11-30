В Дашкесане проведена реинтродукция редких видов растений, занесенных в "Красную книгу"

На расположенном в Дашкесанском районе участке интегрированной региональной переработки «Човдар» Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» состоялась экологическая акция по завершению заключительного этапа проекта по воспроизводству редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в «Красную книгу», и их реинтродукции на исторически заселенные территории.

В акции приняли участие сотрудники общества, представители Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), Общественного Объединения «Региональное развитие» (ООРР), специалисты Центрального ботанического сада, а также волонтеры ООРР.

Сначала заместитель председателя правления ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев проинформировал о проекте. Было отмечено, что в рамках проекта, реализация которого началась с 2021 года, были обнаружены семена произрастающих на территории Дашкесанского района и находящихся под угрозой исчезновения таких редких видов шиповника, как Rosa Zangezura (шиповник Зангезурский), Rosa Nisami (шиповник Низами), Pulverulenta, а также редкое декоративное и лекарственное растение Frangula Grandiflora (крупнолистная крушина ломкая). В лаборатории пищевых и лекарственных растений Центрального ботанического сада была проведена сортировка этих семян, сушка их соответствующими лекарственными средствами, и путем посева на экспериментальном поле с применением специальных агротехнических правил за прошедший год удалось вырастить все виды семян. Заместитель председателя отметил, что, учитывая важность проекта, охраны окружающей среды, стимулирование деятельности в этом направлении по всей стране, проект по размножению редких кустарников растений планируется продолжить и в следующем году.

Председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов МЭПР Самир Идаятов, отметив особую значимость постоянно проводимых ЗАО «AzerGold» мероприятий по охране окружающей среды, отметил, что Акционерное Общество, наряду с успешной деятельностью в горнодобывающей сфере, формирует положительный имидж образцовыми мерами, проводимыми в области экологии. С.Идаятов отметил, что такие инициативы высоко ценятся, и выразил уверенность в том, что проект внесет большой вклад в устранение угрозы уничтожения редких видов растений, произрастающих на территории Дашкесана.

Затем заведующий лабораторией пищевых и лекарственных растений Центрального ботанического сада, доктор философии по биологии Юсиф Зейналов проинформировал участников мероприятия о природных особенностях растений и методике их размножения.

В завершение была проведена массовая посадка размноженных редких видов растений, а также дополнительно ясеневых саженцев вокруг золотого прииска «Човдар», был проведен уход за растениями в соответствии с агротехническими правилами.

Отметим, что ЗАО «AzerGold», как государственная компания, представляющая горнодобывающую промышленность нашей страны, осуществляет необходимые меры по более эффективному экологическому управлению эксплуатируемыми месторождениями, минимизации воздействия на окружающую среду в процессе добычи. Наряду с этим, в рамках политики Общества по социальному воздействию и ответственности с целью сохранения экологического баланса постоянно организуются массовые мероприятия, в том числе акции по посадке деревьев и озеленению. В рамках отмеченных мероприятий на сегодняшний день на прииске «Човдар» и прилегающих территориях посажено более 13 000 деревьев и кустарников, зеленых насаждений, соответствующих местным условиям.