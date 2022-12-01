В Азербайджане создана база данных по территориям, подверженным изменениям климата

БАКУ /Trend/ - В рамках государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения Земли в Азербайджане была создана база данных по территориям, подверженным изменениям климата.

Об этом сказал в четверг председатель правления «Азеркосмоса» Самеддин Асадов на конференции, посвященной итогам реализации госпрограммы, передает Trend.

По его словам, одна из глобальных проблем сегодня – изменение климата.

«Проведены мониторинг ледников в горах Большого и Малого Кавказа, исследование изменений уровня воды в реке Кура, выполнены такие крупные проекты, как оценка масштабов и прогнозирование в связи с лесными пожарами», - сказал Асадов.

В целом в рамках реализации госпрограммы было предусмотрено 99 мероприятий по девяти направлениям, за которые отвечали 32 госструктуры.

Отметим, что по итогам государственной программы, охватывающей 2019-2022 годы, с использованием спутниковых снимков «Азеркосмосом» совместно с местными государственными структурами и образовательными учреждениями было реализовано более 400 проектов.