Названо количество обращений в рамках онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Общее количество обращений рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане составило 4 789.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал представитель компании MG Consulting Гамлет Бабаев в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

Бабаев отметил, что из общего количества обращений к общим правилам относятся 1 445 заявок, из которых 737 уже удовлетворены, 285 предусмотрены к рассмотрению.

По его словам, из общего числа обращений основная часть заявок была связана с проблемами с дорожным движением, дорожным покрытием, люками.

Бабаев добавил, что 76 процентов обращений было отправлено через социальную сеть WhatsApp.

Онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект, реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого правительства в рамках проекта "Гражданское общество за прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию (USAID).

Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.