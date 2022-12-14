Швейцария готова увеличить объем инвестиций в экономику Азербайджана - SECO

БАКУ /Trend/ - Швейцария и впредь намерена поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана.

Об этом сказал руководитель отдела двусторонних экономических связей Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Эрвин Боллингер на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме, передает в среду Trend.

По его словам, в последние годы Швейцария активно инвестировала в ненефтяной сектор Азербайджана, внося свой вклад в диверсификацию экономики.

"Мы нацелены развивать двусторонние торговые отношения, а также увеличивать объем инвестиций. За последние 11 месяцев объем товарооборота между нашими странами достиг 365 миллионов евро", - сказал Боллингер.

Он отметил, что Швейцария будет продолжать поддерживать частный сектор, расширение возможностей женщин, агробизнес и продовольственную безопасность в Азербайджане.