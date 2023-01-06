Повышение пенсий в Нахчыване коснется 4,6 тысяч человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Повышение минимальной пенсии охватит 4,6 тысяч трудовых пенсионеров Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, данную информацию распространил Государственный Фонд социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики .

"В соответствии с распоряжением от 5 января 2023 года "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения", подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, размер пенсий всех граждан, получающих трудовую пенсию в размере ниже минимального размера трудовой пенсии, будет доведен до 280 манатов.

Таким образом, размер минимальной трудовой пенсии увеличивается на 16,7 процента. Повышение минимальной пенсии коснется в общей сложности 4 600 трудовых пенсионеров в Нахчыванской Автономной Республике", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)