Центробанк Азербайджана готов рассмотреть ликвидацию лицензии Bank Melli Iran

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана готов рассмотреть ликвидацию лицензии иранского банка Bank Melli Iran.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев, отвечая на вопрос о возможности закрытия филиала иранского банка Bank Melli Iran в Азербайджане.

По его словам, на сегодняшний день такого обращения не было.

«Мы рассматриваем ликвидацию банковской лицензии на добровольной основе, либо, в случае грубого и неоднократного нарушения законодательства», - добавил он.

Отметим, что чистая прибыль бакинского филиала Bank Melli Iran по итогам 2022 года составила 1,866 миллиона манатов. Процентные доходы составили 3,476 миллиона манатов (рост за год на 0,99 процента), сборы и комиссионные доходы - 175,85 тысячи манатов, доходы по валютным операциям – 185,29 тысячи манатов.