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Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)

Экономика Материалы 24 февраля 2023 14:05 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Данный вопрос обсуждался между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе визита Джаббарова в Узбекистан.

В ходе встречи стороны также подчеркнули успешную реализацию совместных проектов в области автомобилестроения, текстильной отрасли, а также в шелководстве.

«Ведется подготовка перспективных проектов в нефтегазовом секторе, сфере транспорта и логистики. Подчеркнута важность дальнейшего увеличения портфеля практического сотрудничества между двумя странами, в том числе в рамках осуществляемой программы локализации», - говорится в сообщении.

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Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда (ФОТО)
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