AZPROMO о деталях меморандума с латвийским Агентством по инвестициям

БАКУ /Trend/ - Латвийское Агентство инвестиций и развития и азербайджанское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) девятого марта подпишут меморандум о взаимопонимании.

Об этом сказал в среду Trend глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в рамках этого документа стороны между собой планируют оказывать комплементарную поддержку.

«Латвийское агентство имеет свыше 70 механизмов поддержки экспорта и мы планируем изучить их и внедрить в Азербайджане. Также латвийская сторона тоже заинтересована в наших механизмах поддержки экспорта и экспортеров и мы готовы будем поделиться своим опытом», - сказал он.

Абдуллаев добавил, что подписание данного документа позволит расширить торгово-экономические отношения между странами.