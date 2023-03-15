Система eTIR в Азербайджане и Узбекистане значительно упростила процедуру прохождения таможенных границ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан первыми запустили международные грузоперевозки на основе eTIR (электронной системы разрешений).

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду генеральный консультант по транзитным службам международного союза автомобильного транспорта (IRU) Вахтанг Зарандия в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, это значительно упростило процедуру прохождения таможенных границ, а также послужит значительному росту товарооборота между странами.

«Призываю всех стран присоединиться к этой инициативе, так как перевозка грузов по принципу «единого окна» значительно упростит процедуры прохождения государственных границ и значительно сократит простои на таможенных пунктах», - отметил он.

Учитывая, что все страны Среднего коридора являются участниками IRU, планируется проведение семинаров с участие сотрудников таможенных органов, в том числе, для обучения персонала работе с электронными документами.