В Азербайджане создан запас основных продуктов питания (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан запас основных продуктов питания.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что приняты меры по улучшению продовольственного обеспечения населения, созданы запасы основных продуктов питания.

Асадов заявил, что решение проблемы воды в стране является одной из важнейших задач, стоящих перед правительством. Он отметил, что создана комиссия по рациональному использованию водных ресурсов.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)