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Всемирный банк ведет переговоры с Азербайджаном по достижению нового соглашения поддержки правительства

Экономика Материалы 29 марта 2023 10:37 (UTC +04:00)
Всемирный банк ведет переговоры с Азербайджаном по достижению нового соглашения поддержки правительства

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Всемирный банк ведет переговоры с Азербайджаном по достижению нового соглашения поддержки правительства.

Об этом, как сообщает Trend, сказала региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл в среду в ходе мероприятия, посвященного реализации программы технической помощи Азербайджану.

По ее словам, как ожидается, новая программа включит в себя такие направления как сфера природных ресурсов, экономика, сектор инноваций и др.

«Хочу отметить, что наша программа технической помощи Азербайджану нацелена на поддержку Национальной стратегии Азербайджана до 2026 года, которая включает в себя реализацию проектов в области «умных» городов и сел, цифровизации, проектов в области природных ресурсов. Также, мы в рамках этой программы поддерживаем и экономику Азербайджана, в частности путем оптимизации и привлечения уже существующих международных инструментов по предотвращению воздействия негативных вызовов и шоков», - сказала она.

Отметим, что данный проект финансируется со стороны Европейского союза, а реализация возложена на Всемирный банк.

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