АБР обновил прогноз по росту ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что рост ВВП Азербайджана в 2023 году составит 3,5 процента.

Как сообщает Trend, со ссылкой на отчет Asian Development Outlook, банк ожидает, что экономический рост страны начнет восстанавливаться и составит 3,8 процента в 2024 году.

"По прогнозам, рост будет умеренным в 2023 году и незначительно ускорится в 2024 году. Его замедление до 3,5 процента в 2023 году будет отражать меньший рост неуглеводородной экономики, и он, вероятно, восстановится до 3,8 процента в 2024 году вместе с добычей нефти после восстановления инфраструктуры нефтяных месторождений в 2022 году", - говорится в отчете банка.

Эксперты АБР также прогнозируют замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 7 процентов в 2023 году и до 6,5 процента в 2024 году.

Отметим, что правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП на 2,7 процента в 2023 году и на 4,1 процента в 2024 году при среднегодовой инфляции в 6,9 процента и 4,5 процента соответственно.

ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6 процента.