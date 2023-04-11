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В "Экономической зоне Аразской долины” будут производиться автомобили итальянской марки (Дополнено)

Экономика Материалы 11 апреля 2023 13:14 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 апреля 12:32)

БАКУ /Trend/ - В "Экономической зоне Аразской долины” будут производиться автомобили итальянской марки IVECO.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

«Проектные работы по созданию сервисного центра итальянских автомобилей IVECO завершены и в самое ближайшее время начнется строительство центра», - сказал он.

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