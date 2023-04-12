Обнародовано число финансовых проверок, проведенных Счетной палатой Азербайджана за 2022 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году Счетная палата Азербайджана провела девять финансовых аудитов в соответствии с годовым рабочим планом, сообщает в среду Trend.

Несмотря на то, что число финансовых аудитов снизилось по сравнению с предыдущим годом, по итогам 2022 года была зафиксирована переплата покрываемой суммы. Сумма покрытия аудитов составила 5573,3 миллиона манатов.

В ходе финансового аудита, проведенного в отчетном году, основной целью аудиторов было получение ответа на вопрос, свободна ли финансовая отчетность от существенных искажений, и дать заключение о степени подготовки ​​финансовой отчетности по всем существенным аспектам.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждался годовой отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2022 году.