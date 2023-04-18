В Азербайджане создан специальный интегрированный центр для участников внешнеэкономической деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском главном управлении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в пилотном режиме создан специальный интегрированный центр для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал сотрудник ГТК Нурлан Гусейнли.

По его словам, целями данного Центра являются повышение эффективности процесса реагирования на обращения граждан, обеспечение прозрачности, доступности и цифровизации услуг.

«Все услуги предоставляются по принципу «единого окна» на основе системы электронной очереди. Это заполнение деклараций, уплата соответствующих таможенных сборов, оформление документов, информационное обслуживание. Также возможно проведение сделок, связанных с другими государственными учреждениями, среди которых Государственная налоговая служба, Агентство по развитию МСБ, Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана», - сказал он.

Было отмечено, что в Центре для граждан созданы следующие условия: зал ожидания, компьютер и принтер, предназначенные для использования гражданами, платежные терминалы для таможенных платежей, соответствующие информационные доски, электронный терминал для проведения таможенных операций, телефонные аппараты для оперативной связи с работником таможенного органа, осуществляющим таможенное оформление.

«Внедренное новшество позволит гибко вести процесс таможенного оформления, экономить время участников ВЭД. При этом будет сформирована единая база обращений граждан, что важно с точки зрения обработки и анализа данных, правильного определения целей, измерения эффективности обслуживания», - добавил Гусейнли.