Без Азербайджана сотрудничество между Европой и Азией невозможно - Якуб Корейба

БАКУ /Trend/ - Без Азербайджана сотрудничества между Европой и Азией не будет.

Об этом сказал Trend в четверг польский политолог и журналист, кандидат политических наук Якуб Корейба.

По его словам, очень важно понимать, какую роль Азербайджан играет для Евразии, понимать, что без Азербайджана сотрудничества между Европой и Азией не будет, тем более в условиях кризисного времени, когда важные коридоры, основные пути контакта между Европой и Азией перекрыты, и неизвестно, как долго это продлится.

"Например, этой зимой нас в Польше спас азербайджанский газ, когда нам, как и многим другим европейским странам, пришлось полностью перестроить свою энергетическую систему, найти новых поставщиков нефти, газа, угля, электроэнергии, мы их нашли, в том числе, и в Азербайджане", — сказал Корейба.

Он отметил, что Азербайджан готов сотрудничать не только с Европой, но также заинтересован в сотрудничестве с Азией.

"Мы понимаем, что будущее Евразии зависит от Азербайджана, и Азербайджан, в свою очередь, хочет и может поощрять сотрудничество между Европой и Азией", — сказал политолог.

Отметим, что Якуб Корейба является участником проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. В конференции принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.