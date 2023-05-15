Значительно увеличилось число туристов из Узбекистана, посетивших Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В апреле 2023 года число туристов из Узбекистана, посетивших Азербайджан, составило 3,3 тысячи человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики, за отчетный период было зафиксировано двукратное увеличение числа туристов из Узбекистана в годовом исчислении - в апреле 2022 года страну посетило 1,4 тысячи туристов.

В марте 2023 года Азербайджан посетили 3,1 тысячи туристов из Узбекистана, что составляет трехкратное увеличение по сравнению с показателем за март 2022 года (971 турист).

В 2022 году число туристов, посетивших Азербайджан из Узбекистана, составило 25,9 тысячи - шестикратное увеличение по сравнению с 2021 годом (3,9 тысячи человек). За отчетный период Узбекистан занял 11-е место по количеству посетивших в Азербайджан.

С января по апрель 2023 года Азербайджан посетили около 523,3 тысячи туристов, что на 58 процентов больше по сравнению с отчетным периодом 2022 года (330,6 тысячи туристов).