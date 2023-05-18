Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

PASHA Bank поддержал клиентов на освобожденных территориях Азербайджана на 132 млн манатов

Экономика Материалы 18 мая 2023 11:22 (UTC +04:00)
PASHA Bank поддержал клиентов на освобожденных территориях Азербайджана на 132 млн манатов

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank предоставил финансовую поддержку клиентам, осуществляющим деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, на сумму 132 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

По его словам, была также оказана поддержка стартап-проектам.

«Впервые в Азербайджане был запущен финансовый инструмент лизинга недвижимого имущества. Также в 2022 году были представлены специальные банковские карты для клиентов в секторе промышленности», - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости