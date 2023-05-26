Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов

Отличная возможность для студентов, мечтающих о карьере в банковской сфере! Ведущий банк страны, Yelo, запускает проект "Walk and Talk" для молодых людей, желающих выделиться и развиваться. Этот проект объединяет три основных элемента: свежий воздух, прогулку и менторство. В рамках проекта руководители различных отделов Yelo дадут молодым людям советы по профессиональному развитию, построению карьеры в банке и примут участие в утреннем обеде с ними. Во время прогулки будут выполняться различные интересные квесты и задания. Для участия от кандидатов требуется снять короткое видео длительностью 1 минуту о себе, опубликовать это видео на своих социальных сетях с хэштегом #yelowalkandtalk, и затем разместить ссылку на видео в специальной форме для регистрации.



Отметим, что количество участников проекта ограничено. Поэтому если вы хотите получить ценный опыт вместе с яркой командой Yelo, рекомендуем вам не терять времени и зарегистрироваться как можно скорее. Крайний срок подачи заявок: 2 июня 2023 года.



Для регистрации перейдите по ссылке: https://bit.ly/ylkdhngts



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Yelo Bank – Яркий банкинг!