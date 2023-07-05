Парвиз Шахбазов провел ряд встреч в Вене

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился в Вене с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейлом Мохаммедом аль-Мазруи, заместителем премьер-министра Ирака, министром нефти Хайаном Абдул-Гани и генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсамом аль-Кайсом.

Как сообщили Trend в среду в министерстве энергетики, на встрече с министром энергетики и промышленности ОАЭ Сухейлом Мохаммедом аль-Мазруи обсуждались вопросы сотрудничества с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), компаниями “Masdar”, “TAQA” касательно нефтегазового и возобновляемого секторов энергетики, а также вопросы регулирования мирового рынка нефти. Была выражена удовлетворенность партнерством ОАЭ и Азербайджана в сфере "зеленой энергии", рассмотрена текущая ситуация с реализацией проекта Гарадагской ГЭС мощностью 230 МВт, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшее время, а также проектов “зеленой энергии” мощностью 4 ГВт на суше и в море.

На встрече с заместителем премьер-министра Ирака, министром нефти Хайаном Абдул-Гани было отмечено, что две страны успешно осуществляют сотрудничество в формате “ОПЕК плюс” с целью стабилизации мирового рынка нефти. Были обсуждены поставки иракской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок компанией SOCAR, отмечена важность подписания “Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирака о сотрудничестве в нефтегазовой сфере” для развития энергетического сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что Ирак заинтересован в активном сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.

Обсуждения с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Кайсом касались шагов по сбалансированию мирового рынка нефти и вопросов, связанных с развитием нефтяной отрасли. В целях обеспечения энергетической безопасности в будущем была отмечена необходимость создания атмосферы диалога и сотрудничества с участием всех сторон.