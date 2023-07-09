Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

"Азтелеком" о перебоях в услугах телекоммуникации в некоторых районах Азербайджана

Экономика Материалы 9 июля 2023 15:03 (UTC +04:00)
"Азтелеком" о перебоях в услугах телекоммуникации в некоторых районах Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Перебои, произошедшие в некоторых районах Азербайджана в услугах телекоммуникации, устранены.

Как передает Trend, об этом сообщили в воскресенье в ООО "Азтелеком".

"Утром 9 июля была повреждена магистральная линия ООО "Азтелеком", проходящая через территорию Сальян-Алят. В результате аварии в некоторых регионах произошли перебои в работе интернета и связи.

ООО "Азтелеком" незамедлительно мобилизовало все возможности и приняло меры по устранению проблемы. На данный момент проблем с оказанием услуг нет", - сообщили в ООО.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости