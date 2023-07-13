На освобожденных территориях Азербайджана завершены 4 из 10 запущенных проектов автомагистралей

БАКУ /Trend/ - Параллельно с разминированием освобожденных территорий Азербайджана для обеспечения Большого возвращения приоритетным вопросом на начальном этапе является создание базовой и социальной инфраструктуры, и работа в этом направлении идет полным ходом.

Как сообщает в четверг карабахское бюро Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов во время выступления в конференц-центре в Агдаме на мероприятии под названием "Возрождение Агдама".

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, реализуются 10 проектов автомобильных дорог общей протяженностью 513,1 км, 4 из которых уже завершены.

"Кроме того, реализуются 2 железнодорожных проекта общей протяженностью 157,5 км. И, конечно, с большой гордостью хочу отметить, что всего за 8 месяцев в Физули, на территории, некогда сильно загрязненной минами, был построен аэропорт", - добавил он.

Напомним, что в конференц-центре в городе Агдаме проходит мероприятие под названием "Возрождение Агдама". В мероприятии принимают участие руководство Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, главы дипломатических представительств Азербайджана, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика о работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

После мероприятия участники ознакомятся с восстановительно-созидательными работами, осуществляемыми в Агдаме.