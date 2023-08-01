Центробанк Азербайджана наделен новыми полномочиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) наделен новыми полномочиями.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс Азербайджана, утвержденное указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках другим органам только в определенных случаях и в порядке, установленном законодательством.

Исходя из законов Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О банках", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "О кредитных союзах", "О валютном регулировании", "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных фондах" в целях выдачи лицензии (разрешения), ведения регистрации (реестра) для начала деятельности и осуществления контроля, по запросу Центрального банка Азербайджанской Республики предоставляются следующие сведения:

- выписки из государственного реестра коммерческих юридических лиц и устав, состав руководителей и учредителей органов управления коммерческим юридическим лицом и информация об их долях в уставном капитале;

- информация о долях физических лиц в уставном капитале коммерческих юридических лиц;

- информация о прибыли (доходах и расходах) физических лиц, коммерческих юридических лиц и их руководителей, учредителей и юридических лиц, в которых они участвуют.