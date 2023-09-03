В Пекине открылся Торговый дом Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Четвертый Торговый дом Азербайджана в Китае будет способствовать продвижению и расширению экспорта азербайджанской продукции.

Об этом сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана.

В столице Китая Пекине состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана. В мероприятии приняли участие предприниматели, представители государственных структур и аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Торговый дом Азербайджана, созданный Министерством экономики АР в соответствии с поручением главы государства, окажет поддержку продвижению бренда Made in Azerbaijan на китайском рынке и расширению экспорта азербайджанской продукции, а также будет осуществлять координацию в этой сфере.

Министр экономики АР Микаил Джаббаров в ходе выступления на мероприятии отметил, что четвертый Торговый дом Азербайджана в Китае будет играть роль динамичной площадки для торговли и культурного обмена.

В этом контексте отмечена успешная деятельность торгового представительства Азербайджана в Китае. Еще три торговых дома Азербайджана успешно работают в других городах Китая - Циндао, Чэнду и Чжанцзяцзе. Кроме того, у Азербайджана есть 4 торговых отделения, расположенных в Шанхае, Харбине, Цзинане и Ухане, а также 3 винных дома в Урумчи и Шанхае. Будучи основным потребителем винодельческой продукции в азиатском регионе, Китай представляет большой потенциал для Азербайджана.

Было отмечено, что создание торговых домов Азербайджана за рубежом, особенно в Китае, дало положительные результаты, создало условия для продвижения местной продукции, увеличения экспорта, эффективной демонстрации бренда Made in Azerbaijan.