В Азербайджане принято решение о трансграничных перевозках национальной валюты

БАКУ/Trend/ - Кабинет Министров Азербайджанской Республики утвердил "Форму формирования сведений и документов, представляемых в Службу финансового мониторинга при трансграничной перевозке валютных ресурсов и национальной валюты".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Тем самым было отменено постановление правительства от 28 июля 2009 года об утверждении "Формы составления сведений, представляемых в службу финансового мониторинга о валютных ресурсах, ввезенных в страну или вывезенных из страны".