Космические агентства Азербайджана и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" и Бразильское космическое агентство (AEB) 5 октября 2023 в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики (IAC 2023) в Баку подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сказал Trend в пятницу советник председателя по международным отношениям ОАО "Азеркосмос" Вугар Байрамов.

По его словам, цель подписания данного меморандума заключается в обмене знаниями и опытом между организациями и научными сообществами двух стран в области космических технологий.

При этом Байрамов добавил что Бразилия является на данный момент достаточно развитой страной в области применения спутниковых технологий.

Отметим, что в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку был также подписан договор о сотрудничестве между ОАО "Азеркосмос" и компанией Israel Aerospace Industries (IAI) по разработке новых наблюдательных спутников Азербайджана.

Согласно данному договору, в рамках программы “Azersky-2” будут созданы два спутника.