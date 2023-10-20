Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технологический парк (STP) принимает участие в 3-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ "Rebuild Karabakh".

В выставочном павильоне отечественные и зарубежные компании, государственные учреждения проводят презентации по широкому спектру мероприятий по благоустройству, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, до сведения участников выставки доводится информация об имеющихся продукциях и услугах.

В выставочном уголке STP представлены макеты электростанций и кранов, которые производит STP. Отметим, что данные краны имеют возможность поднимать груз от 2 до 200 тонн.

Кроме того, в выставочном уголке представлены турбины, лопатки для турбин, зубчатые колеса, арматуры (диаметр от 12 до 25 мм), различные виды кабелей и аксессуаров к ним, алюминиевые провода, канализационные и подземные трубы, пластиковые стулья и другие изделия которые производит STP. Также представлен светогенератор, который обладает повышенной шумоизоляцией и электронные терминалы для оплаты услуг.

Отметим, что STP имеет 12 заводов и более 30 производственных сфер деятельности в данных заводах. В парке имеется 36 станков Mazak, 11 станков Gleason, фрейзерные, токарные и зубофрейзерные станки, которые позволяют обрабатывать детали размером до 3200 мм.

Отметим, что первая специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию Карабаха, освобожденного от оккупации под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, продлится до 21 октября.