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Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)

Экономика Материалы 20 октября 2023 12:12 (UTC +04:00)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технологический парк (STP) принимает участие в 3-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ "Rebuild Karabakh".

В выставочном павильоне отечественные и зарубежные компании, государственные учреждения проводят презентации по широкому спектру мероприятий по благоустройству, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, до сведения участников выставки доводится информация об имеющихся продукциях и услугах.

В выставочном уголке STP представлены макеты электростанций и кранов, которые производит STP. Отметим, что данные краны имеют возможность поднимать груз от 2 до 200 тонн.

Кроме того, в выставочном уголке представлены турбины, лопатки для турбин, зубчатые колеса, арматуры (диаметр от 12 до 25 мм), различные виды кабелей и аксессуаров к ним, алюминиевые провода, канализационные и подземные трубы, пластиковые стулья и другие изделия которые производит STP. Также представлен светогенератор, который обладает повышенной шумоизоляцией и электронные терминалы для оплаты услуг.

Отметим, что STP имеет 12 заводов и более 30 производственных сфер деятельности в данных заводах. В парке имеется 36 станков Mazak, 11 станков Gleason, фрейзерные, токарные и зубофрейзерные станки, которые позволяют обрабатывать детали размером до 3200 мм.

Отметим, что первая специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию Карабаха, освобожденного от оккупации под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, продлится до 21 октября.

Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
Сумгайытский технопарк представил продукцию на международной выставке "Rebuild Karabakh" (ФОТО)
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