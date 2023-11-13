Генсек ОЭС о создании Исследовательского центра организации в Баку (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Три страны подписали Хартию Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который будет создан в Баку, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

"Предложение о создании Исследовательского центра ОЭС было выдвинуто Азербайджаном, и это было отражено в Бакинской декларации, принятой по итогам 9-го Саммита ОЭС, проведенной 5 мая 2006 года в Баку. В ходе последующих встреч ОЭС эта идея получила дальнейшее развитие. Устав Исследовательского центра ОЭС был готов к подписанию странами-членами на 14-м Саммите глав государств и правительств стран ОЭС, состоявшемся в марте 2021 года в виртуальном формате. В настоящее время указанную Хартию подписали три страны (Азербайджан, Турция и Пакистан). Исследовательский центр ОЭС будет расположен в Баку", - сказал он.

Нозири отметил, что основной целью Центра является проведение экономических исследований и разработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам устойчивого социально-экономического развития, которые служат интересам стран-членов ОЭС, а также способствуют расширению сотрудничества между этими странами.

"Ожидается, что Экономический журнал ОЭС станет частью Исследовательского центра. 26-е совещание министров иностранных дел стран ОЭС, состоявшееся в Ташкенте 24 января 2023 года, однозначно поддержало продолжение деятельности, направленной на преобразование Экономического журнала ОЭС, в международно признанное, широко распространяемое и авторитетное издание и призвал Секретариат ускорить процедуру финансирования проектного предложения новой концепции журнала", - сказал он.

Хусрав Нозири добавил, что Секретариат ОЭС в сотрудничестве с Банком торговли и развития ОЭС организовал выделение значительной суммы на трансформацию журнала.

"После нескольких лет перерыва журнал возобновил свою работу, опубликовав выпуски за 2022 и 2023 годы. Планируется разместить результаты работы Исследовательского центра ОЭС на веб-сайте Экономического журнала ОЭС вместе с публикациями стран-членов и Секретариата ОЭС. Ожидается, что работа Исследовательского центра ОЭС и Экономического журнала ОЭС будет сосредоточена вокруг текущих приоритетов стран-членов, таких как транзит и транспорт, энергетика, вода, продовольственная безопасность, диверсификация экономики, "зеленая" экономика, изменение климата и другие", - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn