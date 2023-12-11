PASHA Life стал привлекать роботов к рабочему процессу

PASHA Life, ведущая компания по страхованию жизни, уже приступила к внедрению системы RPA (Robotic Process Automation) для более эффективной организации рабочего процесса.

С 6 декабря 2023 года в рабочих процессах компании уже задействован первый робот. Так, RPA выполняет повторяющиеся рутинные операционные задачи, которые ранее выполнялись вручную. Данный робот позволяет сотрудникам перенаправить фокус на более инновационные задачи и на выполнение творческой и более ценной с точки зрения организации работы. Робот, в первую очередь, стал применяться в финансовых процессах компании.

PASHA Life cообщает, что в следующем году компания приступает к новому стратегическому периоду 2024-2026 годов, а управление системой RPA будет осуществляться в рамках недавно созданного в компании центра Operational excellence center of expertise - центра оптимизации бизнес-процессов. RPA — это один из первых шагов в направлении инновационных подходов и искусственного интеллекта в компании, которые станут приоритетом для следующего поколения.

В настоящее время компания завершает разработку стратегии Цифровой трансформации на 2021–2023 годы. За прошедший год были внедрены новые процессы и созданы новые продукты, реализовано множество проектов в направлении оптимизации Data Analytics, Agile-менеджмента и других бизнес-процессов.

Отметим, что Роботизация или RPA — это технология автоматизации бизнес-процессов на основе программных роботов или искусственного интеллекта.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы компании составляют 562 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты страхования жизни, в том числе « Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний» и «Накопительное страхование» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.