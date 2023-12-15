Названо количество поставок новых поездов марки Stadler в Азербайджан до конца года

БАКУ /Trend/ - Швейцарская компания Stadler Rail Group до конца нынешнего года поставит в Азербайджан 4 новых дизельных поезда.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал исполнительный руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджов.

По его словам, данные поезда будут поставлены в соответствии с контрактом, заключенным в ноябре 2019 года между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и компанией Stadler Rail Group.

Фараджов отметил, что поставленные поезда способны достигать максимальной скорости 160 километров в час, однако из соображений безопасности рекомендуемая поддерживаемая скорость будет не более 140 километров в час.

Он добавил, что новые дизельные поезда функционируют на электроэнергии, производимой собственным двигателем, что обеспечивает им независимость от контактной сети, позволяя следовать по расписанию даже при технических проблемах в сети.

Отметим, что доставленные в Баку поезда будут предоставлены в пользование пассажиров с весны 2024 года, после прохождения соответствующих процедур тестирования на дорожной инфраструктуре.

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