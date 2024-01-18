В Азербайджане суммы, возвращаемые субъектами хозяйствования потребителям, значительно увеличились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате расширения государственно-частного партнерства в сфере защиты прав потребителей и повышения осведомленности, суммы, возвращаемые субъектами хозяйствования потребителям, увеличились на 83 процента в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Говоря об основных моментах деятельности 2023 года, необходимо отметить следующее: принятие Кодекса конкуренции, новый закон о государственных закупках, который вступил в силу с 1 января 2024 года, а также Государственная программа на 2023-2025 годы по адаптации национальной системы стандартизации к международным требованиям, что позволит добиться создания в нашей стране системы технического регулирования, отвечающей современным вызовам с реализацией обязательств, вытекающих из программы", - отметил он.

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