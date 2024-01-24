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Реализуется проект по созданию новых постов на границе Азербайджана с Грузией и Россией - ГТК

Экономика Материалы 24 января 2024 11:04 (UTC +04:00)
Реализуется проект по созданию новых постов на границе Азербайджана с Грузией и Россией - ГТК

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Реализуется проект по созданию новых постов на границе Азербайджана с Грузией и Россией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Вугар Ахмедов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Реализуются проекты, связанные с повышением транзитного потенциала. В целом ведется работа по упрощению как экспорта, так и импорта", - отметил он.

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