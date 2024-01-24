Реализуется проект по созданию новых постов на границе Азербайджана с Грузией и Россией - ГТК

БАКУ /Trend/ - Реализуется проект по созданию новых постов на границе Азербайджана с Грузией и Россией.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Вугар Ахмедов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".
"Реализуются проекты, связанные с повышением транзитного потенциала. В целом ведется работа по упрощению как экспорта, так и импорта", - отметил он.
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