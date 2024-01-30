Возросло число резидентов Сумгайытского химико-промышленного парка

БАКУ /Trend/ - ООО "Baki Karton və Qutu Fabriki" стало 39-м резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка, сообщает во вторник Trend со ссылкой на публикацию министра экономики Азербайджана в социальных сетях.

Согласно информации, компания обязалась инвестировать в производство 20 миллионов манатов.

На предприятии будет создано 100 рабочих мест.

Отметим, что Сумгайытский химико-промышленный парк (СХПП) более 12 лет назад стал первым индустриальным парком Азербайджана, там работают около семи тысяч человек.

Предприятия СХПП реализовали продукцию на общую сумму свыше 10 миллиардов манатов, что более чем вдвое больше общего объема инвестиций.