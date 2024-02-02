Создание транспортного сообщения "Восточный Зангезур-Нахчыван-Карс" важно для развития ТМТМ - министерство

БАКУ/Trend/ — Создание транспортного сообщения "Восточный Зангезур-Нахчыван-Карс" может стать важным компонентом транспортной сети региона, как с точки зрения увеличения пропускной способности Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут — ТМТМ), так и для углубления региональных интеграционных процессов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-релиз министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, такое заявление в Брюсселе на инвестиционном форуме "Global Gateway" сделал глава управления данного министерства Фариз Алиев.

"Фариз Алиев рассказал о достижениях по превращению Азербайджана в региональный транзитно-торговый узел, а также о мерах, принятых в направлении сотрудничества со странами-участниками Среднего коридора. Он сообщил на форуме о реализуемых в стране проектах транспортной инфраструктуры для развития коридора, в том числе, по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, а также расширения мощности маршрута Баку-Тбилиси-Карс и важности связки "Восточный Зангезур-Нахчыван-Карс", — отмечено в информации министерства.

В министерстве считают, что глобальная цепочка поставок перестраивается, особенно на фоне геополитических проблем в мире, и поэтому ЕС пытается лучше оценить потенциал ТМТМ как надежного и эффективного торгового звена между Европой и Азией.

"Форум коснулся процессов совершенствования инфраструктуры и операционной деятельности, необходимых для превращения ТМТМ, имеющего потенциал для осуществления перевозок в течение 15 дней от китайско-казахстанской границы до границы с ЕС, в самый современный и эффективный маршрут. Также были обсуждены необходимые инвестиции. Фариз Алиев указал на готовность Азербайджана сотрудничать с международными финансовыми институтами и мировыми компаниями в направлении дальнейшего развития транспортного сектора страны, строительства инфраструктуры, соответствующей международным стандартам", — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом престижном форуме, прошедшем 29-30 января, приняли участие и официальные лица ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

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