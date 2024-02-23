Продолжается эксклюзивная льготная кампания Халг Банка с “Qatar Airways”!

БАКУ /Trend/ - Халг Банк и "Qatar Airways" предлагают сделать путешествие более выгодным и привлекательным! В рамках кампании, оплачивая стоимость авиабилетов “ Qatar Airways “онлайн картой Visa или MastеrCard, выпущенной Халг Банком s" можно получить до 12 % скидку. Скидка доступна на странице https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/fly-xalq.html, благодаря установленному промокоду QRXALQ.

Отметим, что скидка действует на рейсы бизнес и эконом-класса. В кампании участвуют все платежные карты Visa и MasterCard, выпущенные Халг Банком.

Кампания продлится до 31.03.2024 года, а путешествовать с авиабилетами, купленными в рамках кампании можно до 31.05.2024 года.

Скидки распространяются на транзитные рейсы Qatar Airways через город Доха, с вылетом из Международного Аэропорта Гейдар Алиев (GYD). Скидки действуют на рейсы по более чем 50 направлениям, включая Барселону, Мадрид, Париж, Куала-Лумпур, Токио, Мальдивы, Бали, Торонто, Нью-Йорк.

Заказать платежные карты, предлагаемые Халг Банком, можно как онлайн по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, так и в любом филиале банка. Доставка карт в пределах Баку осуществляется бесплатно.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.